В Киеве фиксируют увеличение количества тяжелобольных коронавирусом

Кареты скорой помощи. Фото: Новини.LIVE

В Киеве растет количество тяжелых больных COVID-19. За последние сутки в больницы поступили 34 человека, что почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург во вторник, 20 августа.

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По данным Департамента здравоохранения КГГА, 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, а уже 20 августа было зарегистрировано уже 130 пациентов.

"Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека. Это почти вдвое больше количества госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей", — отметила Валентина Гинзбург.

По словам Гинзбург, еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам ИВЛ.

Меры безопасности

Департамент здравоохранения в который раз напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

"Пытайтесь чаще мыть руки или используйте дезинфектанты каждый раз, когда касались предметов общего использования. По возможности откажитесь от пребывания в многолюдных закрытых помещениях, а если это необходимо — используйте защитные маски. Помните, что маски необходимо регулярно менять", — напомнили в КГГА.

Также советуют каждый день делать влажную уборку, проветривать помещение и обязательно оставаться дома при малейших признаках недуга.