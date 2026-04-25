Тиждень після теракту у Києві: нападник довго готувався до стрілянини

Правоохоронці в супермаркеті, де була стрілянина. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Через тиждень після теракту в Києві правоохоронці встановили повну картину подій 18 квітня та детально дослідили особу нападника. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності. До стрілянини в столиці він готувався завчасно та системно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Офіс Генерального прокурора.

Хрологія подій у Києві 18 квітня

Слідство встановило, що стрільцем виявився уродженець Москви 1968 року народження, військовий пенсіонер. У 1992-2005 роках він проходив службу в лавах ЗСУ на посадах, пов'язаних з обслуговуванням автомобільної техніки, та звільнився у званні майора. Після початку російської агресії чоловік переїхав до Києва з Бахмута.

Правоохоронці з'ясували, що раніше він притягувався до кримінальної відповідальності, однак мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Дозвіл на останній він отримав на підставі посвідчення журналіста, виданого громадською організацією. Обставини отримання документів нині перевіряються.

"Аналіз вмісту мобільного телефону вбивці засвідчив системну підготовку до вчинення масового розстрілу. На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що конфлікт, який став поштовхом до трагедії, виник біля під'їзду через домофон. Під час сварки чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї, поранивши кількох людей. Згодом він повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання і знову вийшов на вулицю, де продовжив стрілянину.

Біля будинку нападник убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень.

Після цього зловмисник рушив у бік супермаркету, продовжуючи стріляти. Дорогою він убив ще двох людей, а в самому магазині — працівника та поранив щонайменше п'ятьох осіб. Там же він забарикадувався із заручниками та намагався вести переговори, погрожуючи вбивством.

Свої дії нападник записував на аудіо та пояснював їх нібито "самозахистом" після конфлікту з мешканцями будинку. Також він стверджував, що на нього нібито напали четверо осіб біля будинку. Апелював до свого військового досвіду та звання майора, заявляючи, що "не міг більше терпіти"

"Під час штурму спецпідрозділом нападника ліквідували. Внаслідок теракту загинули семеро осіб. У лікарні ще перебуває семеро потерпілих. Слідство перевірило версію щодо можливих зв'язків нападника зі спецслужбами росії. Наразі таких зв'язків не встановлено", — зазначили правоохоронці.

В ОГП наголосили, що остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Втеча поліцейських з місця теракту у Києві

Як писали Новини.LIVE, після теракту, у мережі почали ширитись відео, на яких видно, як двоє поліцейських втекли з місця стрілянини. Вони залишили на вулиці беззахисну дитину та його батьків. За цим фактом одразу розпочали кримінальне провадження.

Після цього начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Напередодні у Верховній Раді почали збір підписів про його звільнення з посади

Вже 20 квітня нардепка Юлія Яцик заявила, що вимагає відставки Ігоря Клименка та Івана Вигівського після теракту в Києві. Причиною цього є втеча двох поліцейських з місця стрілянини у Голосіївському районі столиці.

Того ж дня двоє поліцейських отримали підозру. Через бездіяльність поліцейських озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. Кількість жертв за цей час зросла.

Водночас Ігор Клименко назвав "великим соромом" дії двох патрульних. За його словами, правоохоронці їхали спочатку на виклик про хуліганство, але виявилися психологічно не готовими до реальної стрілянини.