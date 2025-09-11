Відео
Головна Київ У Києві планують масштабну заміну ліфтів — яку суму виділили

У Києві планують масштабну заміну ліфтів — яку суму виділили

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 15:39
У Києві планують масштабну заміну ліфтів — яку суму виділили
Ліфт в будинку. Фото ілюстративне: zmist.pl.ua

На Троєщині у Києві близько 80% ліфтів перебувають у аварійному стані. Проте вони продовжують працювати.

Про це розповів голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

80% ліфтів Троєщини аварійні

"80% ліфтів Троєщини є аварійними, але вони якось працюють. З 2 тисяч ліфтів ми спромоглися вдвічі зменшити кількість неробочих: якщо раніше їх було 100, зараз залишилося тільки 50", — зазначив Бахматов.

Він додав, що головне завдання на наступний рік — повністю ліквідувати непрацюючі ліфти.

"От наше завдання на наступний рік — взагалі знищити факт неробочих ліфтів загалом", — підкреслив він.

За словами голови РДА, заміна ліфтів — дороге задоволення. Один ліфт коштує приблизно 3 мільйони гривень, тому не завжди вистачає коштів навіть на те, що збирає будинок.

"У цьому році ми запланували виділити 150 млн грн на ліфти. Це дозволить замінити 50 ліфтів у Деснянському районі", — повідомив Бахматов.

Крім самої заміни ліфтів, в оновленні враховують інклюзію.

"Також питання інклюзії — пандуси, поручні. Ми робимо все, щоб будинки були доступні для маломобільних громадян", — додав він.

Нагадаємо, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомляв, що наразі у влади Києва немає чіткої стратегії розвитку транспорту, освіти чи культури, а Троєщина залишається фактично без належного сполучення з центром міста. 

А депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
