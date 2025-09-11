У Києві планують масштабну заміну ліфтів — яку суму виділили
На Троєщині у Києві близько 80% ліфтів перебувають у аварійному стані. Проте вони продовжують працювати.
Про це розповів голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі програми "Київський час".
80% ліфтів Троєщини аварійні
"80% ліфтів Троєщини є аварійними, але вони якось працюють. З 2 тисяч ліфтів ми спромоглися вдвічі зменшити кількість неробочих: якщо раніше їх було 100, зараз залишилося тільки 50", — зазначив Бахматов.
Він додав, що головне завдання на наступний рік — повністю ліквідувати непрацюючі ліфти.
"От наше завдання на наступний рік — взагалі знищити факт неробочих ліфтів загалом", — підкреслив він.
За словами голови РДА, заміна ліфтів — дороге задоволення. Один ліфт коштує приблизно 3 мільйони гривень, тому не завжди вистачає коштів навіть на те, що збирає будинок.
"У цьому році ми запланували виділити 150 млн грн на ліфти. Це дозволить замінити 50 ліфтів у Деснянському районі", — повідомив Бахматов.
Крім самої заміни ліфтів, в оновленні враховують інклюзію.
"Також питання інклюзії — пандуси, поручні. Ми робимо все, щоб будинки були доступні для маломобільних громадян", — додав він.
