У Києві одну із ТЕЦ неможливо відновити — ЗМІ

Робота ТЕЦ взимку. Ілюстративне фото: ukrmedia.news

У Києві одна з теплоелектроцентралей (ТЕЦ) зазнала критичних пошкоджень унаслідок російських атак і не підлягає відновленню, що суттєво ускладнило ситуацію в енергосистемі столиці. На тлі тривалих ударів по інфраструктурі та нових аварій це стало ключовим фактором загострення енергетичної кризи в місті.

Про неможливість відновити одну із київських ТЕЦ інформують джерела "РБК-Україна".

Київ уже кілька тижнів перебуває в стані енергетичної нестабільності після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Найпотужніших пошкоджень енергосистема зазнала 9, 13, 20 та 24 січня — тоді були уражені великі вузли електро-, тепло- й водопостачання.

А одна з теплоелектроцентралей (ТЕЦ), за інформацією джерел "РБК-Україна", фактично втрачена і не підлягає відновленню.

Попри це, систему вдалося втримати в роботі завдяки тимчасовим, хоча й жорстким графікам обмежень.

Однак у суботу, 31 січня, ситуація знову різко ускладнилася — цього разу через масштабну технічну аварію в мережах. Вона спричинила каскадні відключення в семи областях і фактично знову загострила енергетичну кризу в столиці.

"Після цих двох обстрілів (9 та 13 січня 2026 року, — Ред.) столиця практично втратила один із великих об'єктів генерації електроенергії та тепла. Джерела видання сказали, що одна з ТЕЦ столиці вже не підлягає відновленню", — йдеться у повідомленні "РБК-Україна".

Зазначимо, що станом на ранок 1 лютого у Києві без теплопостачання залишаються близько тисячі будинків.

Раніше ми інформували, що у суботу через аварійну ситуацію столиця лишилася без водопостачання.