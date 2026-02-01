Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві одна з ТЕЦ не підлягає відновленню — ЗМІ

У Києві одна з ТЕЦ не підлягає відновленню — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 13:07
У Києві одну із ТЕЦ неможливо відновити — ЗМІ
Робота ТЕЦ взимку. Ілюстративне фото: ukrmedia.news

У Києві одна з теплоелектроцентралей (ТЕЦ) зазнала критичних пошкоджень унаслідок російських атак і не підлягає відновленню, що суттєво ускладнило ситуацію в енергосистемі столиці. На тлі тривалих ударів по інфраструктурі та нових аварій це стало ключовим фактором загострення енергетичної кризи в місті.

Про неможливість відновити одну із київських ТЕЦ інформують джерела "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

У Києві одну із ТЕЦ неможливо буде відновити — що відомо

Київ уже кілька тижнів перебуває в стані енергетичної нестабільності після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Найпотужніших пошкоджень енергосистема зазнала 9, 13, 20 та 24 січня — тоді були уражені великі вузли електро-, тепло- й водопостачання.

А одна з теплоелектроцентралей (ТЕЦ), за інформацією джерел "РБК-Україна", фактично втрачена і не підлягає відновленню.

Попри це, систему вдалося втримати в роботі завдяки тимчасовим, хоча й жорстким графікам обмежень.

Однак у суботу, 31 січня, ситуація знову різко ускладнилася — цього разу через масштабну технічну аварію в мережах. Вона спричинила каскадні відключення в семи областях і фактично знову загострила енергетичну кризу в столиці.

"Після цих двох обстрілів (9 та 13 січня 2026 року, — Ред.) столиця практично втратила один із великих об'єктів генерації електроенергії та тепла. Джерела видання сказали, що одна з ТЕЦ столиці вже не підлягає відновленню", — йдеться у повідомленні "РБК-Україна".

Зазначимо, що станом на ранок 1 лютого у Києві без теплопостачання залишаються близько тисячі будинків.

Раніше ми інформували, що у суботу через аварійну ситуацію столиця лишилася без водопостачання.

Київ обстріли ТЕЦ теплопостачання війна в Україні енергетика Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації