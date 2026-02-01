В Киеве одну из ТЭЦ невозможно восстановить — СМИ

Работа ТЭЦ зимой. Иллюстративное фото: ukrmedia.news

В Киеве одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) получила критические повреждения в результате российских атак и не подлежит восстановлению, что существенно осложнило ситуацию в энергосистеме столицы. На фоне длительных ударов по инфраструктуре и новых аварий это стало ключевым фактором обострения энергетического кризиса в городе.

О невозможности восстановить одну из киевских ТЭЦ информируют источники "РБК-Украина".

Киев уже несколько недель находится в состоянии энергетической нестабильности после серии массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры. Самые мощные повреждения энергосистема получила 9, 13, 20 и 24 января — тогда были поражены крупные узлы электро-, тепло- и водоснабжения.

А одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), по информации источников "РБК-Украина", фактически потеряна и не подлежит восстановлению.

Несмотря на это, систему удалось удержать в работе благодаря временным, хотя и жестким графикам ограничений.

Однако в субботу, 31 января, ситуация снова резко осложнилась — на этот раз из-за масштабной технической аварии в сетях. Она вызвала каскадные отключения в семи областях и фактически снова обострила энергетический кризис в столице.

"После этих двух обстрелов (9 и 13 января 2026 года, — Ред.) столица практически потеряла один из крупных объектов генерации электроэнергии и тепла. Источники издания сказали, что одна из ТЭЦ столицы уже не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении "РБК-Украина".

Отметим, что по состоянию на утро 1 февраля в Киеве без теплоснабжения остаются около тысячи домов.

Ранее мы информировали, что в субботу из-за аварийной ситуации столица осталась без водоснабжения.