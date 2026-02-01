Відео
У Києві тисяча будинків лишаються без тепла — Кличко

У Києві тисяча будинків лишаються без тепла — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 09:11
У Києві тисяча будинків без теплопостачання — Кличко
Люди гріються у Пункті незламності через відсутність опалення. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У Києві без теплопостачання залишаються близько тисячі будинків. Причина — аварійна ситуація в енергетичній системі країни, що сталася у суботу, 31 січня.

Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

У Києві близько тисячі будинків без тепла — що відомо

Мер Києва поінформував, що за минулу ніч до теплопостачання підключили ще більш ніж 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

Однак наразі все ще лишаються без теплопостачання — 1000 будинків.

Кличко зазначив, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло у квартири киян.

У Києві тисяча будинків без тепла - Кличко
Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Нагадаємо, що 31 січня Київ лишився без водопостачання через аварійну ситуацію в енергосистемі.

Також ми інформували, що у суботу у Києві внаслідок аварійного відключення світла з метро вивели понад 500 людей.

Віталій Кличко Київ аварія теплопостачання енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
