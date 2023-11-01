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У Києві оранжерею "Квіти України" залишать під захистом держави

1 листопада 2023 16:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві оранжерею "Квіти України" залишать під захистом держави
Фасад будівлі "Квіти України". Фото: Фейсбук "Зберегти "Квіти України"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки. Вона залишається під захистом держави — столична прокуратура у суді відстояла охоронний статус пам’ятки.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Апеляційним адміністративним судом міста Києва скасовано незаконне судове рішення, за яким недобросовісний забудовник намагався позбавити охоронного статусу пам’ятку "Оранжерею, навчально-методичний павільйон "Квіти України".

Так, у ході моніторингу прокурори виявили судове рішення в адміністративній справі, яким за позовом суб’єкта господарювання скасовано накази Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Міністерства культури та інформаційної політики України про включення до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва та Державного реєстру нерухомих пам’яток України  — "Оранжерею, навчально-методичний павільйон "Квіти України" у Шевченківському районі міста Києва.

"Судом визнано протиправним та скасовано припис Міністерства культури та інформаційної політики України про припинення проведення будь-яких будівельних робіт у межах історичного ареалу міста Києва", — зазначили в прокуратурі.

Оранжерея "Квіти України"
Оранжерея "Квіти України". Фото: Київська міська прокуратура

Історія оранжереї "Квіти України"

Будівля споруджена у 1983-1985 роках та є прикладом громадської споруди другої половини XX ст. в стилі пізнього модернізму, являє собою унікальний взірець свідоцтва історичного розвитку мистецтва і архітектури того періоду, характерних рис творчості видатних митців, зафіксованих у матеріальній формі засобами художньої образотворчості. 

З огляду на історичну цінність будівлі та враховуючи важливість і державне значення захисту об’єктів культурної спадщини, їх збереження та виважене використання, Київською міською прокуратурою подано апеляційну скаргу на вказане незаконне судове рішення.

Суд скасував незаконне судове рішення та у повному обсязі відмовив у позові комерційної структури. Наразі пам’ятка залишається під захистом держави.

Нагадаємо, у червні цього року на низці торгових онлайн-майданчиків виставили на продаж скандально відому будівлю "Квіти України" в Києві.

Також в Одесі активісти пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку. 

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