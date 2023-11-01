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В Киеве оранжерею "Квіти України" оставят под защитой государства

1 ноября 2023 16:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве оранжерею "Квіти України" оставят под защитой государства
Фасад здания "Квіти України". Фото: Фейсбук "Сохранить "Квіти України"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве зданию "Квіти України" вернули статус памятника. Она остается под защитой государства — столичная прокуратура в суде отстояла охранный статус памятки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Апелляционным административным судом города Киева отменил незаконное судебное решение, согласно которому недобросовестный застройщик пытался лишить охранного статуса памятник "Оранжерею, учебно-методический павильон "Квіти України".

Так, в ходе мониторинга прокуроры выявили судебное решение по административному делу, которым по иску субъекта хозяйствования отменены приказы Департамента охраны культурного наследия КГГА и Министерства культуры и информационной политики Украины о включении в Перечень объектов культурного наследия города Киева и Государственного реестра недвижимых памятников Украины — "Оранжерея, учебно-методический павильон "Квіти України" в Шевченковском районе города Киева.

"Судом признано противоправным и отменено предписание Министерства культуры и информационной политики Украины о прекращении проведения любых строительных работ в пределах исторического ареала города Киева", — отметили в прокуратуре.

Оранжерея "Цветы Украины"
Оранжерея "Квіти України". Фото: Киевская городская прокуратура

История оранжереи "Квіти України"

Здание построено в 1983-1985 годах и является примером общественного сооружения второй половины XX ст. в стиле позднего модернизма представляет собой уникальный образец свидетельства исторического развития искусства и архитектуры того периода, характерных черт творчества выдающихся художников, зафиксированных в материальной форме средствами художественного изобразительности.

Учитывая историческую ценность здания и учитывая важность и государственное значение защиты объектов культурного наследия, их сохранения и использования, Киевской городской прокуратурой подана апелляционная жалоба на указанное незаконное судебное решение.

Суд отменил незаконное судебное решение и в полном объеме отказал в иске коммерческой структуры. В настоящее время памятник остается под защитой государства.

Напомним, в июне этого года на ряде торговых онлайн-площадок выставили на продажу скандально известное здание "Квіти України" в Киеве.

Также в Одессе активисты предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

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