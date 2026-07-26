У Києві палають будинки та авто: все про нічну атаку РФ
Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Київ ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовані пожежі та пошкодження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Головне:
- ворог вдарив балістикою;
- наслідки фіксуються у трьох районах.
Чим атакують росіяни
Приблизно о 00:20 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Одразу після цього Повітряні сили зафіксували пуски балістичних ракет по столиці.
Через кілька хвилин після фіксації ц місті пролунала дуже гучна серія вибухів.
Перші наслідки
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки фіксуються у кількох районах столиці — Шевченківському, Солом'янському та Деснянському.
Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.
Шевченківський район
В цьому районі уламки впали на 18-поверховий будинок. На рівні 7-8 поверхів виникла пожежа.
Солом'янський район
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникло загорання на території нежитлової забудови.
Деснянський район
За словами Кличка, тут горять автівки на парковці.
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