Вибухи у Києві 26 липня через удари балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 липня. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 26 липня

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йшлося у повідомленні о 00:20.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістики з півночі. Ще через хвилину військові зафіксували в напрямку Києва ракети.

Приблизно о 00:23 в столиці пролунала гучна серія вибухів.

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Де оголосили тривогу

Станом на 00:31 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами експерта із комплексної безпеки Руслана Болгова, захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. За його словами, найнадійнішими є бомбосховища та глибокі станції метро.

Також ми писали, чому Київський метрополітен не використовує свої вагони як нічні укриття від атак РФ.