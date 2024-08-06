ДТП у Києві за участю трамвая — що стало причиною аварії

У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая
Київська міська державна адміністрація заявила, що трамвай, який спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Києві, був у технічно справному стані. Причиною аварії є некоректні дії водія.
Про це повідомила пресслужба КМДА у вівторок, 6 серпня.
Яка причина ДТП
Сьогодні у Києві сталася масштабна ДТП за участю трамвая на вулиці Глибочицькій. За даними КП "Київпастранс", трамвай, який спричинив аварію, був справний.
"Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у технічно справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд", — йдеться в повідомленні.
Провівши першочергове обстеження, спеціалісти зазначили, що причиною ДТП є людський фактор, зокрема, некоректні дії водія. У Київпастранс повідомляють, що водій допустив недбалість, яка призвела до аварійної ситуації.
Наразі деталі інциденту з'ясовуються.
"Нагадаємо, на час слідчих дій на вул. Глибочицькій "Київпастранс" організує рух автобусних маршрутів, що дублюватимуть найбільш завантажений трамвайний маршрут №18", — зазначають в КМДА.
Внаслідок аварії постраждало шестеро людей. Також було пошкоджено близько десяти машин, водія мотоцикла госпіталізували.
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