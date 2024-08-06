Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая arrow

У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

6 серпня 2024 13:05
Валерія Барановська - редактор
ДТП у Києві за участю трамвая — що стало причиною аварії
Місце ДТП за участі трамвая у Києві. Фото: Новини.LIVE
Валерія Барановська - редактор

Київська міська державна адміністрація заявила, що трамвай, який спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Києві, був у технічно справному стані. Причиною аварії є некоректні дії водія.

Про це повідомила пресслужба КМДА у вівторок, 6 серпня.

Читайте також:

Яка причина ДТП 

Сьогодні у Києві сталася масштабна ДТП за участю трамвая на вулиці Глибочицькій. За даними КП "Київпастранс", трамвай, який спричинив аварію, був справний.

ДТП у Центрі Києва
Наслідки аварії у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

"Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у технічно справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд", — йдеться в повідомленні.

ДТП за участю трамвая
Трамвай, який врізався в інший трамвай. Фото: Новини.LIVE

Провівши першочергове обстеження, спеціалісти зазначили, що причиною ДТП є людський фактор, зокрема, некоректні дії водія. У Київпастранс повідомляють, що водій допустив недбалість, яка призвела до аварійної ситуації.

у Києві трамвай спричинив ДТП
Місце подій ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі деталі інциденту з'ясовуються.

"Нагадаємо, на час слідчих дій на вул. Глибочицькій "Київпастранс" організує рух автобусних маршрутів, що дублюватимуть найбільш завантажений трамвайний маршрут №18", — зазначають в КМДА.

Внаслідок аварії постраждало шестеро людей. Також було пошкоджено близько десяти машин, водія мотоцикла госпіталізували.

Також важливі новини дня по темі:

ДТП аварія КМДА авто громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

13:00 Ветеранів влаштують на держслужбу — як працює е-Карта вакансій

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

13:00 Ветеранів влаштують на держслужбу — як працює е-Карта вакансій

12:59 Плями мазуту в Чорному морі — на яких пляжах Одеси небезпечно купатися

Оновлено

12:56 Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині