ДТП у Києві за участю трамвая — що стало причиною аварії

Місце ДТП за участі трамвая у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київська міська державна адміністрація заявила, що трамвай, який спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Києві, був у технічно справному стані. Причиною аварії є некоректні дії водія.

Про це повідомила пресслужба КМДА у вівторок, 6 серпня.

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Яка причина ДТП

Сьогодні у Києві сталася масштабна ДТП за участю трамвая на вулиці Глибочицькій. За даними КП "Київпастранс", трамвай, який спричинив аварію, був справний.

Наслідки аварії у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

"Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у технічно справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд", — йдеться в повідомленні.

Трамвай, який врізався в інший трамвай. Фото: Новини.LIVE

Провівши першочергове обстеження, спеціалісти зазначили, що причиною ДТП є людський фактор, зокрема, некоректні дії водія. У Київпастранс повідомляють, що водій допустив недбалість, яка призвела до аварійної ситуації.

Місце подій ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі деталі інциденту з'ясовуються.

"Нагадаємо, на час слідчих дій на вул. Глибочицькій "Київпастранс" організує рух автобусних маршрутів, що дублюватимуть найбільш завантажений трамвайний маршрут №18", — зазначають в КМДА.

Внаслідок аварії постраждало шестеро людей. Також було пошкоджено близько десяти машин, водія мотоцикла госпіталізували.