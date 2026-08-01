У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

Патрульний Єгор Терехін, який загинув внаслідок атаки РФ на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: Патрульна поліція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У суботу, 1 серпня, 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного російського удару по Києву. У момент атаки він поспішав надати допомогу постраждалим від обстрілу. У поліції та МВС наголосили, що правоохоронець до останнього виконував свій службовий обов'язок.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та Патрульна поліція Києва, інформує Новини.LIVE.

У Києві загинув патрульний під час порятунку людей

Під час нічної російської атаки на Київ Єгор Терехін разом із напарником працював на місці ворожого обстрілу та допомагав постраждалим. Коли російські війська завдали повторного удару по тій самій локації, поліцейський дістав смертельні поранення.

Голова МВС Іван Вигівський повідомив, що Єгору було лише 22 роки. Він прийшов на службу до поліції рік тому, а патрулювати столицю почав більш ніж місяць тому.

"Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін — йому було всього 22 роки. Лише рік тому він прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю. У момент ракетного удару він біг надавати першу допомогу постраждалим, рятувати травмованих", — зазначив Вигівський.

Скриншот повідомлення Вигівського/Facebook

У Патрульній поліції Києва додали, що Єгор Терехін сумлінно виконував службові обов'язки, був надійним напарником і завжди приходив на допомогу людям. Правоохоронці наголосили, що він залишився вірним присязі до останньої миті життя.

"Службу в патрульній поліції Києва Єгор розпочав у 2025 році. Він був відданим Присязі, сумлінно виконував службові обов’язки, залишався надійним напарником і людиною, яка завжди приходила на допомогу тим, хто її потребував. Таким він залишився до останньої миті свого життя. Рятуючи інших, він віддав найдорожче — власне життя. Йому назавжди 22. У нього залишились мама і 9-річний брат", — повідомили у Патрульній поліції Києва.

Єгор Терехін став одним із дев'яти загиблих унаслідок нічної російської атаки на Київ.

Скриншот повідомлення Патрульної поліції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що під час масованої атаки РФ у ніч проти 1 серпня в Києві пошкоджено будівлю посольства Литви. Серед працівників дипломатичної установи постраждалих немає, а Україна готова надати всю необхідну допомогу. У МЗС наголосили, що російські удари грубо порушують міжнародне право та закликали посилити українську ППО.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджено гіпермаркет "Велмарт" на Березняках. Обстрілом частково зруйновано фасад, дах і перекриття другого поверху, а також пошкоджено продукцію та термінали "ПриватБанку".

Новини.LIVE повідомляли, що після удару РФ по Києву 1 серпня, внаслідок якого загинуло щонайменше дев'ять осіб та ще 30 постраждали, у ДСНС закликали не виходити з укриття одразу після відбою повітряної тривоги через ризик повторних російських ударів. Рятувальники рекомендують ще деякий час залишатися в укритті, особливо вночі, якщо немає нагальної потреби виходити.