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Головна Київ Атака РФ на Київ: пошкоджено гіпермаркет "Велмарт" на Березняках

Атака РФ на Київ: пошкоджено гіпермаркет "Велмарт" на Березняках

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 11:16
Атака РФ на Київ: на Березняках пошкоджено гіпермаркет Велмарт
Гіпермаркет "Велмарт", що зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджено гіпермаркет "Велмарт" на Березняках. Часткових руйнувань зазнали фасад, дах і перекриття другого поверху. Також постраждали продукція та термінали "ПриватБанку".

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місць атаки.

Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня
Руйнування гіпермаркету у Києві внаслідок удару РФ 1 серпня. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Росіяни пошкодили гіпермаркет "Велмарт" у Києві

Під час нічної російської атаки на Київ 1 серпня пошкоджень зазнав гіпермаркет "Велмарт", розташований на Березняках. Будівля зазнала часткових руйнувань, також пошкоджено майно всередині приміщення.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на місці російського удару та показала наслідки атаки.

Удар по Велмарту у Києві
Руйнування всередині гіпермаркету. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Унаслідок обстрілу частково зруйновано фасад, дах і перекриття другого поверху гіпермаркету. Також пошкоджено продукцію, яка перебувала всередині магазину.

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Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено термінали "ПриватБанку", встановлені у приміщенні гіпермаркету.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Пошкоджений гіпермаркет внаслідок обстрілу Києва. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наразі на місці перебувають співробітники магазину. Вони стежать за збереженням майна та запобігають можливим крадіжкам.

Новини.LIVE інформували, що Росія під час атак використовує тактику повторних ударів, тому після сигналу про відбій повітряної тривоги небезпека може зберігатися. У ДСНС рекомендують не виходити з укриття одразу, особливо вночі, якщо немає нагальної потреби. Як приклад рятувальники навели атаку на Київ 1 серпня, коли повторний удар стався вже через дві хвилини після відбою.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки РФ 1 серпня українським силам вдалося збити лише одну балістичну ракету через нестачу боєприпасів до комплексів Patriot. За його словами, Росія випустила по Україні 35 ракет, зокрема 27 балістичних, а також 185 ударних дронів. Зеленський закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України, щоб запобігти новим жертвам.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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