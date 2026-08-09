У Києві під КМДА протестують проти вирубки дерев на Теремках

Люди протестують проти вирубки дерев у Києві під КМДА 9 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У неділю, 9 серпня, у Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації активісти протестують проти вирубки дерев на Теремках. Вони вимагають оприлюднити документи, на підставі яких проводять роботи, та пояснити зміну маршруту теплотраси. За словами учасників акції, нинішні роботи передбачають вирубку дерев у сквері, хоча затверджений у 2023 році маршрут не проходив через зелену зону.

Про це інформує Новини.LIVE з місця події.

Кияни протестують проти вирубки дерев на Теремках. Фото: Новини.LIVE

Акція протесту під КМДА проти вирубки дерев: деталі

Учасники протесту зазначають, що маршрут теплотраси, затверджений у 2023 році, не передбачав проведення робіт через зелену зону.

Акція протесту під КМДА проти вирубки дерев 9 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Натомість за їхніми словами, нині роботи проводять у сквері та вони передбачають вирубку дерев. Через це активісти вимагають оприлюднити документи, які стали підставою для проведення робіт, а також пояснити, чому маршрут теплотраси було змінено.

Акція протесту відбувається під будівлею КМДА.

Акція проти вирубки дерев на Теремках. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про конфлікт довкола вирубки дерев на Теремках

Конфлікт пов’язаний із будівництвом резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Її мають використовувати для резервного теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5.

Магістраль розрахована на забезпечення теплом 183 житлових будинків, трьох медичних закладів, а також 18 шкіл і дитячих садків.

У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, 56 із них мають пересадити. Також йдеться про 70 кущів, з яких 16 планують пересадити.

У КМДА заявляють, що перед проведенням робіт насадження обстежили та отримали необхідні погодження. Після завершення будівництва територію мають упорядкувати, а також висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні. Вони вимагають надати документи, які обґрунтовують необхідність вирубки насаджень.

Новини.LIVE інформували, що 8 серпня 2026 року у Києві близько 200 людей вийшли на акцію проти вирубки дерев у сквері "Теремки" через будівництво резервної теплотраси. Учасники вимагали надати документацію проєкту та розглянути альтернативні варіанти будівництва. Після протесту роботи з вирубки дерев призупинили до відкритого обговорення проєкту, яке має відбутися 11 серпня.

Новини.LIVE також писали, що 7 серпня 2026 року у Києві на Теремках виникли сутички між місцевими жителями, які протестують проти вирубки дерев, та правоохоронцями. У парку планують прокласти резервну тепломережу, для чого, за даними активістів, можуть видалити понад 600 дерев і близько 70 кущів. Мешканці вимагають оприлюднити проєктну документацію, провести незалежну експертизу та розглянути альтернативний маршрут теплотраси.