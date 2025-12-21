Відео
Головна Київ Депутат розповів, скільки укриттів побудують у Києві

Депутат розповів, скільки укриттів побудують у Києві

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 06:14
Скільки укриттів планують збудувати у Києві — відповідь депутата
Протирадіаційне укриття в Оболонському районі. Фото: соцмережі/Тимур Ткаченко

У Києві продовжуються реалізовувати проєкт з будівництва протирадіаційних укриттів. Загалом планують відкрити кілька десятків сховищ подвійного призначення.

Деталі розповів депутат Київради Валентин Мондриївський журналістці Новини.LIVE Анні Сірик. 

Читайте також:

Скільки укриттів планують збудувати у столиці?

Київський депутат Валентин Мондриївський зазначив, що у 2026 році планують продовжувати план будівництва сховищ. Йдеться про 34 протирадіаційні укриття.

Будівництво укриття в Києві
Будівництво укриття в Оболонському районі. Фото: соцмережі/Тимур Ткаченко

"Всі сховища будуть побудовані за новими стандартами, тому зводяться відповідно довше. Укриття подвійного призначення: там зможуть навчатися діти під час повітряної тривоги та сховатися під час небезпеки", — пояснив депутат.

Загалом освітні заклади на 98% забезпечені сховищами та на 100% покриті потреби в генераторах і іншій техніці для навчання під час вимкнення електроенергії. 

Нині, за словами Мондриївського, відкрили 3-4 протирадіаційні укриття. Скільки вдасться побудувати за наступний рік — поки невідомо. 

Нагадаємо, ми показували протирадіаційні укриття, які відкрили в Оболонському районі. Також депутат Андрій Вітренко розкритикував становище зі сховищами у столиці.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
