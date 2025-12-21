Скільки укриттів планують збудувати у Києві — відповідь депутата

Депутат розповів, скільки укриттів побудують у Києві
У Києві продовжуються реалізовувати проєкт з будівництва протирадіаційних укриттів. Загалом планують відкрити кілька десятків сховищ подвійного призначення.
Деталі розповів депутат Київради Валентин Мондриївський журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.
Скільки укриттів планують збудувати у столиці?
Київський депутат Валентин Мондриївський зазначив, що у 2026 році планують продовжувати план будівництва сховищ. Йдеться про 34 протирадіаційні укриття.
"Всі сховища будуть побудовані за новими стандартами, тому зводяться відповідно довше. Укриття подвійного призначення: там зможуть навчатися діти під час повітряної тривоги та сховатися під час небезпеки", — пояснив депутат.
Загалом освітні заклади на 98% забезпечені сховищами та на 100% покриті потреби в генераторах і іншій техніці для навчання під час вимкнення електроенергії.
Нині, за словами Мондриївського, відкрили 3-4 протирадіаційні укриття. Скільки вдасться побудувати за наступний рік — поки невідомо.
Нагадаємо, ми показували протирадіаційні укриття, які відкрили в Оболонському районі. Також депутат Андрій Вітренко розкритикував становище зі сховищами у столиці.
