У КМДА анонсували будівництво нової лінії метро — де вона буде

У КМДА анонсували будівництво нової лінії метро — де вона буде

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:41
Метро на Поділ - що відомо про плани щодо розширення метрополітену Києва
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Подільський мостовий перехід у Києві вже сьогодні з’єднує лівий та правий береги столиці — він став важливою артерією для розвитку транспортної інфраструктури міста. Наступним кроком стане будівництво з’їзду на Поділ, що дозволить розвантажити транспортні потоки і зробить пересування Києвом більш комфортним для водіїв і пасажирів.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте також:

Що відомо про плани щодо будівництва метро

Паралельно триває підготовка до першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка має поєднати лівий і правий береги.

Планується, що нова ділянка проходитиме від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", включаючи станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та ще три, розташовані безпосередньо у конструкціях мостового переходу. Крім того, передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" — "Глибочицька" та "Тараса Шевченка" — "Подільська". Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Наразі вже виконано частину підготовчих робіт. Після завершення будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться безпосередні роботи, необхідні для запуску метро на Троєщину, що стане важливим кроком у розвитку транспортної мобільності Києва.

Окрім того, у серпні Київське метро визнали рекордсменом за збитковістю, хоча у 2019 році воно мало найбільший дохід серед інших метрополітенів у країні.

Тим часом кияни скаржаться на недостатню кількість станцій метро. У липні кореспондентка Новини.LIVE поцікавилась, чого не вистачає мешканцям столиці для комфортного пересування містом.

Нагадаємо, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що на території Деснянського району навіть проводили транспортну конференцію за участі міжнародних експертів, де дійшли висновку: стратегії розвитку транспорту для району немає, тому метро на Троєщину так і не з’явиться.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
