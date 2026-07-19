У Києві після нічних ударів РФ могла загинути людина

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Київ в ніч проти 16 липня пережив чергову балістичну атаку Росії. Проте внаслідок, попередньо, одна людина загинула, а також є постраждалі.

Про у повідомляє Новини.LIVE на сайт КМВА.

Чергові наслідки обстрілу Києва 19 липня

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина", — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що окрім загиблої людини, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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