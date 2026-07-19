Обстріл Києва 19 липня - пошкоджені будинки, ТЦ та авто

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Головне:

ворог запустив Києву багато десятки балістичних ракет;

у місті пожежі в ТЦ, будинки та палають авто;

наслідки наразі у п'яти районах.

Чим вдарила РФ

Приблизно о 01:21 у Києві оголосили тривогу, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку столиці.

Ворог запускав ракети кількома серіями, тож вибухи в столиці лунали щонайменше протягом години із періодичними затримками.

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За даними моніторингових каналів, росіяни запустили по Києву близько 40 ракет, якщо не більше.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що станом на зараз наслідки фіксуються у Деснянському, Шевченківському, Дніпровському, Солом'янському та Святошинському районах.

Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА. Детальніше щодо кожного з районів, розповідаємо нижче.

Деснянський район

У цьому районі, попередньо, підіймається дим біля одного торгівельних центрів. За іншою адресою палають авто, а також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Дніпровський район

Тут за даними місцевої влади, горять ТРЦ та автомобілі.

Шевченківський район

У КМВА розповіли, що у Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та виникло загорання.

Оновлено о 02:10

Зафіксовано пожежу у нежитловому приміщенні.

Солом'янський район

За словами Кличка, тут, попередньо, сталося влучання в багатоквартирний житловий будинок. Окрім того, зафіксовано пожежу в приміщенні супермаркету.

Святошинський район

У цьому районі палає приватний будинок.

Пости Кличка та КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 липня росіяни теж атакувавши столицю балістикою. Внаслідок обстрілу загинули дві людини і ще більше постраждали.

Також ми писали, 14 липня ворог атакував столицю дронами. Внаслідок атаки у двох районах були пожежі.