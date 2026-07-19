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Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи через атаку балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи через атаку балістикою

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 01:32
Вибухи у Києві 19 липня через удари балістикою
Термінова новина

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 19 липня. Росіяни прямо зараз атакували столицю балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві

Приблизно о 01:21 в столиці оголосили тривогу. Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксовали в напрямку Києва пуск кількох балістичних ракет.

Вже о 01:25 у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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