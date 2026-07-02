У Києві після ударів РФ зруйновані будинки, пожежі та є постраждалі

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Росіяни в ніч проти 2 липня масовано атакують Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зруйновано житло, сталася пожежа та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Перші наслідки обстрілу Києва

Зауважимо, що починаючи з вечора після 21:00, росіяни масовано намагаються атакувати Київ дронами. Проте вже після другої ночі окупанти запустили по столиці балістику. За підрахунками моніторингових каналів, за останню годину ворог запустив приблизно 25 ракет по столиці.

Після комбінованої атаки вже відомо, що у двох районах під удар потрапив житловий сектор. Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у своїх Telegram-канал написали про наступне:

у Шевченківському районі внаслідок атаки РФ відомо про руйнування житлового будинку;

у Голосіївському районі палає висотка. За словами Кличка, горить дах багатоповерхівки;

у Деснянському теж часткове руйнування будннку.

Окрім того, у Шевченківському районі постраждали 5 людей. Медики вже на місці.

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