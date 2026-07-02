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Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи

У Києві пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 02:04
Вибухи у Києві 2 липня - Росія вдарила балістикою
Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 2 липня. Росіяни атакують столицю дронами та вдарила балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 2 липня

За даними власного кореспондента, приблизно о 01:51 у Києві було чути вибухи. На той момент ворог намагався атакувати столицю дронами.

Проте вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали, що є загроза застосування балістики, і починаючи з 01:53 в напрямку Києва зафіксували пуски балістичних ракет, після чого фіксації продовжувалися.

На тлі балістичної атаки у столиці України приблизно о 01:54 почали лунати дуже гучні вибухи з кількох серій (тобто вибухи, пауза, потім знову вибухи).

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Мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив, що столиця під ударом дронів та балістики, тому закликав людей залишатися в укриттях.

Оновлено о 02:18

У Києві пролунала нова серія вибухів після повторних пусків балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

Обстріл Києва 2 липня - що відомо
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, це не перша атака на Київ цієї ночі. Ворог почав атакувати столицю дронами ще з 21:00, внаслідок чого в центрі міста загорівся готель. Водночас моніторингові канали попереджали, що РФ підняла у небо стратегічну авіацію та підготувала балістику, щоб здійснити вночі атаку.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський 1 липня заявив, що Росія вночі готова здійснити комбінований удар по Україні. У зв'язку з цим він закликав українців реагувати на тривоги.

Київ вибух обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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