У Києві почали демонтаж захисних споруд з пам’яток: чому так вирішили

Пам'ятник Лесі Українці в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Київська міська влада змінює підхід до збереження об’єктів культурної спадщини та поступово демонтує захисне укриття з мішків, металу й дерева, яке встановлювали навесні 2022 року. Роботи біля монумента Лесі Українці викликали дискусію серед містян щодо доцільності відкриття пам’яток під час війни, проте у КМДА наголошують, що через тривале перебування під спорудами бронза та граніт зазнають руйнувань, тому місто змушене здійснювати постійний моніторинг й проводити реставрації за потреби.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн з місця подій.

У Києві знімають захисні конструкції з пам'ятників

У столиці біля монумента Лесі Українці, розташованого на Печерську, другий день поспіль триває демонтаж захисних споруд. Для очищення об'єкта залучено спеціальну великогабаритну техніку Київської міської державної адміністрації.

Наразі з пам'ятника знімають мішки з піском та спеціальну плівку, в які його обгорнули для захисту від уламків та вибухових хвиль ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Конструкції з металу та мішків з піском. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Олександр Саюн зазначив, що зміна формату збереження культурних об'єктів викликала обговорення серед киян, адже частина містян вважає відкриття скульптур надто передчасним в умовах тривалого воєнного стану.

Водночас у КМДА зазначають, що за понад чотири роки війни характер загроз зазнав змін, і конструкції зразка 2022 року втратили свою ефективність.

Процес демонтажу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Крім того, тривале перебування пам'ятників під укриттями призвело до загрози руйнування зсередини через накопичення вологи, погіршення вентиляції, появи грибка та руйнування мішків. Це створює ризики для стану бронзи, граніту й інших матеріалів.

"Саме тому місто вирішили перейти до іншого підходу — регулярного моніторингу технічного стану пам'яток, їх очищення та реставраційних робіт. Втім, це рішення підтримали не всі. Кажуть відкривати культурні об'єкти ще зарано. Сьогодні пам'ятник Лесі українці знову відкритий для киян. І ця локація стала символом нового етапу. Місто поступово повертає історичним пам'яткам їхній звичайний вигляд, але водночас війна триває, а питання захисту культурної спадщини залишається одним із найскладніших у столиці. Бачимо, що загалом монумент повністю не відчистило від спеціальної плівки, від мішків", — повідомив Олександр Саюн.

Як повідомляли уже Новини.LIVE, Київ регулярно потерпає від російських атак, від яких складно захиститися як цивільним, так і об'єктам інфраструктури. Так 30 липня російський обстріл повністю зруйнував місцевий ринок в Оболонському районі Києва, залишивши по собі величезну вирву та випалені вщент торговельні павільйони. Проблема безпеки у столиці залишається вкрай актуальною ще й тому, що після Другої світової війни тут звели близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів, проте приблизно половина з них досі перебуває в непридатному стані або не використовується, хоча частину таких об'єктів можна було б відновити без значних витрат.