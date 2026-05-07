В Киеве подорожал бензин А-95: актуальная стоимость топлива
Цены на топливо в Киеве в четверг, 7 мая, продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, на 12 копеек подорожал бензин А-95. В то же время самым дорогим остается дизельное топливо.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Цены на топливо в Киеве 7 мая
В среднем стоимость топлива в столице такова:
- А-95+ — 77,32 грн;
- А-95 — 72,99 грн;
- А-92 — 66,43 грн;
- Дизельное топливо — 88,73 грн;
- Автогаз — 48,17 грн.
В то же время на АЗС цены могут отличаться. В частности, на ОККО предлагают следующие:
- А-95+ — 80,90 грн;
- А-95 — 77,90 грн;
- ДТ — 91,90 грн;
- Автогаз — 49,90 грн.
Стоимость топлива на AMIC установлена следующая:
- А-95+ — 73,99 грн;
- А-95 — 70,99 грн;
- ДТ — 86,99 грн;
- Автогаз — 47,99 грн.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, погода в Киеве и области 8 мая ожидается с дождями и грозами. В то же время температура воздуха повысится до +25 °С.
А заместитель Министерства развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук сообщал, что в Киеве продолжается подготовка системы водоснабжения и водоотведения к работе в условиях возможных блэкаутов и российских ударов.
Кроме того, в Святошинском районе столицы киевляне не заплатили 207 миллионов гривен за коммунальные услуги. Долги продолжают оставаться проблемой.