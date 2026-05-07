В Киеве подорожал бензин А-95: актуальная стоимость топлива

В Киеве подорожал бензин А-95: актуальная стоимость топлива

Дата публикации 7 мая 2026 21:24
Цены на топливо в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Цены на топливо в Киеве в четверг, 7 мая, продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, на 12 копеек подорожал бензин А-95. В то же время самым дорогим остается дизельное топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 7 мая

В среднем стоимость топлива в столице такова:

  • А-95+ — 77,32 грн;
  • А-95 — 72,99 грн;
  • А-92 — 66,43 грн;
  • Дизельное топливо — 88,73 грн;
  • Автогаз — 48,17 грн.

В то же время на АЗС цены могут отличаться. В частности, на ОККО предлагают следующие:

  • А-95+ — 80,90 грн;
  • А-95 — 77,90 грн;
  • ДТ — 91,90 грн;
  • Автогаз — 49,90 грн.

Стоимость топлива на AMIC установлена следующая:

  • А-95+ — 73,99 грн;
  • А-95 — 70,99 грн;
  • ДТ — 86,99 грн;
  • Автогаз — 47,99 грн.
Ціни на пальне у Києві 7 травня
Стоимость топлива на АЗС в Киеве 7 мая. Фото: Минфин

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, погода в Киеве и области 8 мая ожидается с дождями и грозами. В то же время температура воздуха повысится до +25 °С.

А заместитель Министерства развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук сообщал, что в Киеве продолжается подготовка системы водоснабжения и водоотведения к работе в условиях возможных блэкаутов и российских ударов.

Кроме того, в Святошинском районе столицы киевляне не заплатили 207 миллионов гривен за коммунальные услуги. Долги продолжают оставаться проблемой.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
