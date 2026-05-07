Понад 207 млн грн заборогували кияни за комуналку на Святошино —Зантарая

Очільник Святошинського РДА Георгій Зантаря. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон закінчився, а борги за комунальні послуги продовжують залишатися проблемою. У Святошинському районі кияни не заплатили 207 мільйонів гривень.

Про це очільник району Георгій Зантарая розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Кияни заборгували більше 200 мільйонів за тепло

Святошинський район нараховує 108 будинків, серед яких 710 обслуговуються керучими компаніями. Основні причини несплати за комунальні послуги — погіршення матеріального стану українців та втрата годувальника через початок великої війни.

"Загалом у нас 207 мільйонів заборгованості. Багато людей виїхало, багато людей втратили рідних або житло. Звинувачувати їх, я б не хотів. Я прагну підходити до цього з розумінням, адже в країні триває війна. Ситуація така, що ти не можеш змусити людей заплатити сьогодні. Ти можеш звернутися, але вимагати — це точно не наша відповідальність", — коментує Георгій Зантарая.

Нагадаємо, що для відновлення інфраструктури в Святошинському районі потрібно 108 мільйонів гривень. ДТЕК вже виділили 30 мільйонів на ремонт електрощитових.

Також на Святошино цьогоріч мають побудувати ще три протирадіаційні укриття. Вони виконують вдень функцію підземної школи, а вночі — сховища для киян.