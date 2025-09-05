Керівники КП у Києві отримали підозри — розікрали гроші на закупівлях

Обшуки у підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Троє керівників комунальних підприємств та інженер у Києві отримали підозри. Вони підозрюються у розтраті державних коштів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 5 вересня.

Реклама

Читайте також:

Підозри київським чиновникам

У прокуратурі розповіли, що першу підозру отримав інженер-кошторисник товариства, яке проводило ремонт укриття в одній зі шкіл Подільського району Києва. За даними правоохоронців, тоді на понад 238 тис. гривень завищили ціну робіт.

Дії підозрюваного кваліфікували як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про підозру також повідомили начальнику КП "ШЕУ Подільського району" за фактом службової недбалості, внаслідок чого закупили асфальтобетонну суміш за завищеними цінами. Це спричинило збитки територіальній громаді Києва на суму майже 750 тис. гривень.

Ще одну підозру отримав і керівник КП "ШЕУ Голосіївського району". Через його службову недбалість закупили сіль за завищеними цінами не у державного підприємства, а у посередника. В результаті бюджет зазнав збитків на понад 828 тис. грн.

Крім того, повідомлено про підозру начальнику КП "ШЕУ Святошинського району". Його підозрюють у переплаті 435 грн під час закупівель асфальтобетонної суміші.

У прокуратурі відзначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило про підозру генералу Іллі Вітюку. Слідство встановило, що у грудні 2023 року офіцер придбав квартиру вартістю 21,6 млн грн.

Крім того, НАБУ викрило низку посадовців, які причетні до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. Вони завдали збитків бюджету на 29 млн грн.