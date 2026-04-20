На відновлення київських ТЕЦ необхідно 3-4 роки

Київська ТЕЦ-6.

Повне відновлення столичних теплоелектроцентралей після російських атак може затягнутися на кілька років. Водночас частково забезпечити киян теплом є шанс уже до найближчого опалювального сезону. Для цього необхідно оперативно залучити обладнання та посилити енергетичну інфраструктуру.

Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

Володимир Омельченко заявив, що повністю відновити ТЕЦ Києва до наступної зими не вдасться. За його словами, такий процес може тривати 3–4 роки.

"Для цього (відновлення, — Ред.) потрібно 3-4 роки... Звісно, в тому стані, в якому вони (ТЕЦ, — Ред.) були, відновити їх неможливо. Це зрозуміло. Я вже не кажу про стандарти Європейського Союзу, що стосовно енергоефективності, екології, захисту, безпеки. Це неможливо зробити", — пояснив Омельченко.

Водночас експерт пояснив, що часткове відновлення можливе значно швидше — за умови постачання необхідного обладнання, зокрема з європейських електростанцій, де використовуються подібні технології. Це дозволить стабілізувати ситуацію, але не вирішить проблему повністю.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова підкреслив, що для надійної роботи енергосистеми необхідно не лише відновлювати пошкоджені об’єкти, а й розвивати нові підходи. Серед ключових кроків він назвав посилення захисту критичної інфраструктури та розвиток децентралізованої генерації.

"Якщо просто відновимо ТЕЦ у Києві, але не створимо резервні потужності — це буде провал", — наголосив експерт.

Новини.LIVE інформували, що у Києві планують змінити підхід до теплопостачання через вразливість ТЕЦ до російських атак. Місто вже працює над створенням децентралізованої системи, яка має забезпечити стабільність узимку.

Також Новини.LIVE писали, що міський голова столиці Віталій Кличко заявляв, що перспективи відновлення Дарницької ТЕЦ залишаються позитивними. За його словами, об’єкт перебуває у приватній власності, і власники вже пообіцяли відновити всі системи. Очікується, що після цього тепло знову подадуть у райони, які обслуговує станція.