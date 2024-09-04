Відкриття синьої гілки метро в Києві - названа остаточна дата

Ремонт метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві роботу синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" попередньо відновлять 15 вересня. Це обіцянка місцевої влади. Наразі ведуться роботи з благоустрою та відновлення мереж.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE разом з депутатом Київради Андрієм Вітренком.

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Відкриття синьої гілки метро

— Чи поспішають з відкриттям і коли його очікувати?

— Те, що ми бачимо зараз — відбувається відновлення мереж і відновлення благоустрою. Сподіваємося, що це фінальний етап і випробування тунелів буде успішним. Нам називали багато дат — шість місяців, і початок літа, і кінець. Як пообіцяв керівник компанії "Автострада", до 15 числа все це буде відкрито. Сподіваємося, що він дотримується свого слова і 15 числа все запрацює.

Ремонт синьої гілки метро. Фото: Новини.LIVE

Ремонтні роботи біля метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

— У скільки обійшовся ремонт цієї ділянки?

— Дай боже, щоб цей проєкт не став черговим довгобудом в Києві. Загальна сума — 449 млн грн. Це лише прямі витрати на ремонт, а ще ми можемо порахувати втрачену вигоду, неотримані кошти за перевезення і багато іншого.

Роботи з благоустрою біля метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

— Це багато, мало чи нормально для такого ремонту?

— Я вважаю, що це зайві витрати міського бюджету. Якби метрополітен, як треба було за регламентом, ремонтував цей тунель, то цього б не сталося. Тому перевитрати міського бюджету під час війни — це неприпустимо.

Закриття котловану біля метро. Фото: Новини.LIVE