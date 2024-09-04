Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Цей день настав — названо остаточну дату відкриття синьої гілки метро в Києві arrow

Цей день настав — названо остаточну дату відкриття синьої гілки метро в Києві

4 вересня 2024 16:12
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Відкриття синьої гілки метро в Києві - названа остаточна дата
Ремонт метро в Києві. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

В Києві роботу синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" попередньо відновлять 15 вересня. Це обіцянка місцевої влади. Наразі ведуться роботи з благоустрою та відновлення мереж. 

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE разом з депутатом Київради Андрієм Вітренком. 

Читайте також:

Відкриття синьої гілки метро 

— Чи поспішають з відкриттям і коли його очікувати? 

— Те, що ми бачимо зараз — відбувається відновлення мереж і відновлення благоустрою. Сподіваємося, що це фінальний етап і  випробування тунелів буде успішним. Нам називали багато дат — шість місяців, і початок літа, і кінець. Як пообіцяв керівник компанії "Автострада", до 15 числа все це буде відкрито. Сподіваємося, що він дотримується свого слова і 15 числа все запрацює. 

Метро Демеевская
Ремонт синьої гілки метро. Фото: Новини.LIVE
null
Ремонтні роботи біля метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

— У скільки обійшовся ремонт цієї ділянки? 

— Дай боже, щоб цей проєкт не став черговим довгобудом в Києві. Загальна сума — 449 млн грн. Це лише прямі витрати на ремонт, а ще ми можемо порахувати втрачену вигоду, неотримані кошти за перевезення і багато іншого. 

ремонт метро в Киеве
Роботи з благоустрою біля метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

— Це багато, мало чи нормально для такого ремонту? 

— Я вважаю, що це зайві витрати міського бюджету. Якби метрополітен, як  треба було за регламентом, ремонтував цей тунель, то цього б не сталося. Тому перевитрати міського бюджету під час війни — це неприпустимо.

ремонт метро в Киеве
Закриття котловану біля метро. Фото: Новини.LIVE
ремонт метро в Киеве
Ремонтні роботи біля синьої гілки метро. Фото: Новини.LIVE

Також важливі новини дня по темі:

Віталій Кличко Київ ремонт метро

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:57 В Данії затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо

16:49 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

16:33 Кулеба закликав західних партнерів виконати свої обіцянки — про що мова

16:33 Найбільш засекречені діти Росії — як Путін та Кабаєва ізолювали своїх синів на Валдаї

16:30 Подруга ймовірно загиблої львів'янки дала емоційний коментар Новини.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:30 Привласнили кошти на закупівлі товарів для населення — судитимуть посадовців Одеської ОВА

16:12 Цей день настав — названо остаточну дату відкриття синьої гілки метро в Києві

16:01 З лікаря у військового — як дантист з Київщини став віртуозним підривником на фронті

16:00 Окупанти не можуть наблизитися до "вишок Бойка" через загрозу удару ЗСУ, — ВМС

15:49 У Львові залучать 30 мільйонів резервних коштів на відбудову міста після обстрілу

16:57 В Данії затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо

16:49 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

16:33 Кулеба закликав західних партнерів виконати свої обіцянки — про що мова

16:33 Найбільш засекречені діти Росії — як Путін та Кабаєва ізолювали своїх синів на Валдаї

16:30 Подруга ймовірно загиблої львів'янки дала емоційний коментар Новини.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:30 Привласнили кошти на закупівлі товарів для населення — судитимуть посадовців Одеської ОВА

16:12 Цей день настав — названо остаточну дату відкриття синьої гілки метро в Києві

16:01 З лікаря у військового — як дантист з Київщини став віртуозним підривником на фронті

16:00 Окупанти не можуть наблизитися до "вишок Бойка" через загрозу удару ЗСУ, — ВМС

15:49 У Львові залучать 30 мільйонів резервних коштів на відбудову міста після обстрілу

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі