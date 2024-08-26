Обстріли Києва 26 серпня — у кількох районах міста зникла вода та світло

У Києві та області через масовану атаку зникло світло та вода
26 серпня 2024 08:48
оновлено: 08:58
Обстріли
У кількох районах Києва та області внаслідок російських обстрілів у понеділок зранку 26 серпня зникла вода та світло. Росіяни продовжують завдати ударів по українських містах.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Проблеми зі світлом у Києві
Оновлено 08:56. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за даними фахівців, відсутність електроенергії в столиці повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.
За даними місцевих пабліків, сьогодні зранку Росія атакувала Київ та область, зокрема, ТЕЦ. Через це у частині міста немає світла та є проблеми з постачанням води.
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