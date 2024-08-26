Обстріли Києва 26 серпня — у кількох районах міста зникла вода та світло

Обстріли

У кількох районах Києва та області внаслідок російських обстрілів у понеділок зранку 26 серпня зникла вода та світло. Росіяни продовжують завдати ударів по українських містах.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Проблеми зі світлом у Києві

Оновлено 08:56. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за даними фахівців, відсутність електроенергії в столиці повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Скриншот допису Кличка

За даними місцевих пабліків, сьогодні зранку Росія атакувала Київ та область, зокрема, ТЕЦ. Через це у частині міста немає світла та є проблеми з постачанням води.

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