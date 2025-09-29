Відео
Україна
Удар по Києву — який вигляд має будинок, де було влучання

Удар по Києву — який вигляд має будинок, де було влучання

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:07
Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має будинок у Солом'янському районі
Наслідки удару по Солом'янському району Києва. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали комбінованого удару по Києву. Армія РФ влучила у житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

Новини.LIVE повідомляють, який вигляд має пошкоджений будинок зараз.

Читайте також:

Обстріл Києва 28 вересня

Будинок, по якому вдарили росіяни, зазнав сильних пошкоджень. Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві загинули четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка. 

Обстріл Києва 28 вересня
Іграшки біля будинку, по якому вдарила Росія. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Квіти біля будинку, по якому вдарила Росія. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Квіти біля будинку, по якому вдарила Росія. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Наслідки удару по Солом'янському району Києва. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Наслідки удару по Солом'янському району Києва. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Наслідки удару по Солом'янському району Києва. Фото: Новини.LIVE

Крім того, ще 14 людей отримали поранення. В будинку частково обвалилися перекриття, і рятувальники упродовж цілого дня розбирали завали. 

Нагадаємо, внаслідок російського удару у Києві пошкоджено посольство Польщі в Україні. Снаряд впав на дах дипломатичного відомства. 

Крім того, загарбники пошкодили Інститут кардіології у Соломʼянському районі. У будівлі загинули двоє людей.

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
