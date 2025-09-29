Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має будинок у Солом'янському районі

Удар по Києву — який вигляд має будинок, де було влучання
Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали комбінованого удару по Києву. Армія РФ влучила у житловий будинок у Солом'янському районі столиці.
Новини.LIVE повідомляють, який вигляд має пошкоджений будинок зараз.
Обстріл Києва 28 вересня
Будинок, по якому вдарили росіяни, зазнав сильних пошкоджень. Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві загинули четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка.
Крім того, ще 14 людей отримали поранення. В будинку частково обвалилися перекриття, і рятувальники упродовж цілого дня розбирали завали.
Нагадаємо, внаслідок російського удару у Києві пошкоджено посольство Польщі в Україні. Снаряд впав на дах дипломатичного відомства.
Крім того, загарбники пошкодили Інститут кардіології у Соломʼянському районі. У будівлі загинули двоє людей.
