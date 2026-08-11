У Києві пролунала гучна серія вибухів через балістику

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 11 серпня. Ворог запустив по столиці та іншим містам балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти серпня

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — у повідомленні КМВА в Telegram о 00:27.

Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що на місто летить балістика. Вже о 00:30 в столиці пролунала потужна серія вибухів, а о 00:35 було чути повторні вибухи від нових прильотів.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі теж підтвердив, що місто під ударом балістики.

Окрім того, військові інформували, що ракети летіли також на Запоріжжя та Павлоград.

Перші наслідки атаки РФ на Київ

У КМВА поінформували, що у Шевченківському районі горять складські приміщення. Водночас Кличко написав, що в цей район викликали медиків.

Оновлено о 01:25

За даними місцевої влади, наразі відомо про одного постраждалого.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, остання балістична атака РФ по Києву була в ніч проти 8 серпня ґ. Тоді внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території нежитлової забудови, горіли паливні резервуари, а також були постраждалі.

Також ми писали, 8 серпня під обстрілом опинилася Київська область. Внаслідок атаки було зруйновано будинок, де загинула сім'я.