У Києві пролунала гучна серія вибухів через балістику
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 11 серпня. Ворог запустив по столиці та іншим містам балістичні ракети.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти серпня
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — у повідомленні КМВА в Telegram о 00:27.
Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що на місто летить балістика. Вже о 00:30 в столиці пролунала потужна серія вибухів, а о 00:35 було чути повторні вибухи від нових прильотів.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі теж підтвердив, що місто під ударом балістики.
Окрім того, військові інформували, що ракети летіли також на Запоріжжя та Павлоград.
Перші наслідки атаки РФ на Київ
У КМВА поінформували, що у Шевченківському районі горять складські приміщення. Водночас Кличко написав, що в цей район викликали медиків.
Оновлено о 01:25
За даними місцевої влади, наразі відомо про одного постраждалого.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, остання балістична атака РФ по Києву була в ніч проти 8 серпня ґ. Тоді внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території нежитлової забудови, горіли паливні резервуари, а також були постраждалі.
Також ми писали, 8 серпня під обстрілом опинилася Київська область. Внаслідок атаки було зруйновано будинок, де загинула сім'я.
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