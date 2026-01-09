Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У КМВА розкрили деталі щодо ліквідації наслідків атаки РФ на Київ

У КМВА розкрили деталі щодо ліквідації наслідків атаки РФ на Київ

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 22:37
Деталі ліквідації наслідків атаки РФ на Київ — що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС/Telegram

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли подробиці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві. Наразі основні аварійні роботи майже завершені.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі "Київського часу" у п'ятницю, 9 січня.

Реклама
Читайте також:

Подробиці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

"Основні аварійні роботи після ворожої атаки в Києві майже завершені, комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків", — поінформувала речниця КМВА.

Водночас Катерина Поп зазначила, що підтверджено 4 загиблих і 25 поранених, серед них — рятувальники, медики та поліціянти, які постраждали під час повторного удару російських окупантів.

За її словами, наразі комунальники разом із районними адміністраціями зосереджені на відновленні пошкодженого майна.

Мовиться насамперед про закриття вікон і захист будинків від холоду.

За даними речниці КМВА, внаслідок ворожого обстрілу у Києві пошкоджено понад тисячу шибок і більш ніж 40 житлових будинків. Роботи проводяться максимально оперативно через складні погодні умови.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву.

З огляду на жахливі наслідки атаки у КМВА відповіли, чи ухвалювали рішення про евакуацію з Києва.

Київ обстріли війна в Україні атака ракетний удар КМВА
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації