Деталі ліквідації наслідків атаки РФ на Київ — що відомо

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС/Telegram

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли подробиці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві. Наразі основні аварійні роботи майже завершені.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі "Київського часу" у п'ятницю, 9 січня.

"Основні аварійні роботи після ворожої атаки в Києві майже завершені, комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків", — поінформувала речниця КМВА.

Водночас Катерина Поп зазначила, що підтверджено 4 загиблих і 25 поранених, серед них — рятувальники, медики та поліціянти, які постраждали під час повторного удару російських окупантів.

За її словами, наразі комунальники разом із районними адміністраціями зосереджені на відновленні пошкодженого майна.

Мовиться насамперед про закриття вікон і захист будинків від холоду.

За даними речниці КМВА, внаслідок ворожого обстрілу у Києві пошкоджено понад тисячу шибок і більш ніж 40 житлових будинків. Роботи проводяться максимально оперативно через складні погодні умови.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву.

З огляду на жахливі наслідки атаки у КМВА відповіли, чи ухвалювали рішення про евакуацію з Києва.