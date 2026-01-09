Деталі ліквідації наслідків атаки РФ на Київ — що відомо

У КМВА розкрили деталі щодо ліквідації наслідків атаки РФ на Київ
У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли подробиці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві. Наразі основні аварійні роботи майже завершені.
Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі "Київського часу" у п'ятницю, 9 січня.
Подробиці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
"Основні аварійні роботи після ворожої атаки в Києві майже завершені, комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків", — поінформувала речниця КМВА.
Водночас Катерина Поп зазначила, що підтверджено 4 загиблих і 25 поранених, серед них — рятувальники, медики та поліціянти, які постраждали під час повторного удару російських окупантів.
За її словами, наразі комунальники разом із районними адміністраціями зосереджені на відновленні пошкодженого майна.
Мовиться насамперед про закриття вікон і захист будинків від холоду.
За даними речниці КМВА, внаслідок ворожого обстрілу у Києві пошкоджено понад тисячу шибок і більш ніж 40 житлових будинків. Роботи проводяться максимально оперативно через складні погодні умови.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву.
З огляду на жахливі наслідки атаки у КМВА відповіли, чи ухвалювали рішення про евакуацію з Києва.
