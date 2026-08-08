У Києві пролунали гучні вибухи: Росія вдарила балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 8 серпня

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 03:02.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики на Київ. Вже о 03:03 у місті пролунала серія дуже потужних вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.