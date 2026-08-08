Обстріл Київської області 8 серпня - загинули 3 людини, пошкоджені будинки

Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки загинули щонайменше кілька людей та зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки атаки РФ на Київську область 8 серпня

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що у Броварському районі зафіксовано наслідки атаки РФ щонайменше на трьох локаціях.

"На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Окрім того, сталося займання на території нежитлової будівлі.

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Наразі на місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ліквідація наслідків продовжується.

Пост Ткаченка про обстріл. Фото: скриншот

Оновлено о 04:40

У ДСНС підтвердили, що у Броварському районі зафіксовані наслідки атаки. Зокрема, у селі Пухівка внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку.

"Вогнем знищено будинок, дві альтанки та два легкові автомобілі. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина 2022 року народження. Також троє людей постраждали", — сказано у дописі в Telegram.

Окрім того, ще одна пожежа в цьому ж селі виникла на території промислового підприємства, де внаслідок атаки загорілася складська будівля.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 5 серпня росіяни атакували балістикою Київ та область. Зокрема, в області внаслідок ворожої атаки загинули в постраждали десятки людей. Окрім того, було пошкоджено майже 80 об'єктів приватного бізнесу та домівок.

Також ми писали, що у Києві недостатньо місць для того, щоб ховатися від обстрілів. У зв'язку з цим експерт назвав варіант рішення для влади.