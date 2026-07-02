У Києві пролунали потужні вибухи

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Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 2 липня. Росіяни атакують столицю дронами та вдарила балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 2 липня

За даними власного кореспондента, приблизно о 01:51 у Києві було чути вибухи. На той момент ворог намагався атакувати столицю дронами.

Проте вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали, що є загроза застосування балістики, і починаючи з 01:53 в напрямку Києва зафіксували пуски балістичних ракет, після чого фіксації продовжувалися.

На тлі балістичної атаки у столиці України приблизно о 01:54 почали лунати дуже гучні вибухи з кількох серій (тобто вибухи, пауза, потім знову вибухи).

Мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив, що столиця під ударом дронів та балістики, тому закликав людей залишатися в укриттях.

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