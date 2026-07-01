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Головна Київ Київ просить у держави гроші на реалізацію проєктів енергостійкості

Київ просить у держави гроші на реалізацію проєктів енергостійкості

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 17:48
Київ просить держфінансування для Плану енергостійкості
Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Київ просить у держави кошти, аби забезпечити фінансування основних проєктів енергостійкості. Крім того, столиця закликає спростити закупівлі. КМДА вже звернулася до Кабміну, РНБО та ОП з пропозиціями.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Новини.LIVE.

План стійкості Києва

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що місто наголошує на необхідності передбачити державне фінансування для частини пріоритетних проєктів, а також ухвалити рішення щодо спрощення процедур закупівель, оскільки без цього реалізація окремих заходів Плану може затриматися

За словами посадовця, хоча на урядовому рівні вже погоджено механізм співфінансування Плану енергостійкості у пропорції 50% коштів міста та 50% державного бюджету, досі не встановлено відповідальних замовників і не затверджено обсяги держфінансування для частини проєктів.

"Місто сьогодні виконує всі можливі заходи для належної підготовки до наступного опалювального сезону та реалізації Плану енергостійкості. Невід’ємною складовою цієї підготовки лишається участь держави — фінансова та організаційно-правова допомога, зважаючи на специфіку столиці, масштаб і складність проєктів Києва. Є нагальні питання, які потребують спільних рішень держави та міста. Насамперед це визначення фінансування частини проєктів і запровадження механізмів, що дозволять прискорити їх реалізацію", — каже Пантелеєв.

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В.о. першого заступника голови КМДА нагадав, що Комплексний план стійкості територіальної громади міста Києва представили на засіданні РНБО 3 березня, а жодних зауважень або інформації про несхвалення не було, тому реалізацію почали одразу. У червні до документа було внесено оновлення.

КМДА щомісяця подає звітність до РНБО та уряду щодо реалізації Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва. За підсумками робочих урядових нарад було досягнуто домовленості про фінансування заходів програми у рівних частках — по 50% з міського та державного бюджетів, а також узгоджено спільну відповідальність за формування резервної системи теплопостачання столиці.

"На основі досягнутих домовленостей Київ уже реалізує масштабні проєкти з відновлення пошкоджених об'єктів і посилення енергостійкості столиці. Зокрема, йдеться про реалізацію загальнодержавних стратегічних проєктів: інженерно-технічний захист, когенерацію, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розвиток розподіленої теплової генерації. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, становить майже 23 млрд грн, що перевищує половину вартості всього Комплексного плану", — йдеться у повідомленні.

Також Київ залучає міжнародне фінансування, крім коштів міського бюджету. У КМДА зазначили, що фінансування з держбюджету передбачено лише частково — для інженерно-технічного захисту та розподіленої теплової генерації.

Попри відповідні звернення до профільних центральних органів влади, Київ досі не отримав чітко визначених напрямів та обсягів державного фінансування. Пантелеєв зауважив, що це ускладнює реалізацію одного з ключових напрямів Комплексного плану. Йдеться про створення резервної системи теплопостачання шляхом будівництва нових і модернізації наявних джерел теплової енергії.

"Окремою проблемою лишається відсутність рішень щодо спрощення процедур закупівель. Зокрема, йдеться про можливість внесення змін до істотних умов договорів після проходження експертизи проєктів і виключення вимог щодо локалізації. Це дозволить застосовувати принцип "проєктуй — будуй", виконувати проєктування та будівництво паралельно й суттєво скоротити строки реалізації проєктів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, Київ має найбільший міський бюджет серед усіх українських міст. У 2026 році його обсяг перевищує 113 млрд гривень. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєрку Юлію Свириденко, Київ наразі відстає по підготовці до наступної зими. За її словами, це пряма відповідальність міської влади.

Раніше уряд додатково виділив Києву 2 млрд гривень на підготовку до зими. Гроші спрямують на захист енергетичних обʼєктів та забезпечення теплопостачання без перебоїв.

Київ гроші енергетика
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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