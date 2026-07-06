У Києві пролунали вибухи потужні вибухи

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 6 липня. Ворог атакував столицю балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 6 липня

Приблизно о 01:12 у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. КМВА у Telegram попередили, що сигнал пролунав через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.

Вже о 01:36 Повітряні сили ЗСУ зафіксовали в напрямку столиці балістику, в через кілька хвилин у місті пролунала серія вибухів. Водночас мер Віталій Кличко написав у Telegram про роботу ППО, а начальник КМВА підтвердив балістичну атаку.

"Ворог бʼє балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко.

Приблизно о 01:46 в столиці проолунали повторні вибухи.

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