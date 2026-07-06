У Києві пролунали вибухи потужні вибухи
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 6 липня. Ворог атакував столицю балістикою.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві 6 липня
Приблизно о 01:12 у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. КМВА у Telegram попередили, що сигнал пролунав через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.
Вже о 01:36 Повітряні сили ЗСУ зафіксовали в напрямку столиці балістику, в через кілька хвилин у місті пролунала серія вибухів. Водночас мер Віталій Кличко написав у Telegram про роботу ППО, а начальник КМВА підтвердив балістичну атаку.
"Ворог бʼє балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко.
Приблизно о 01:46 в столиці проолунали повторні вибухи.
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