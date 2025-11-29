Відео
Головна Київ У Києві пролунали та Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

Дата публікації: 29 листопада 2025 01:07
Вибухи у Києві 29 листопада через балістику
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Потужні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 листопада. Ворог запустив по місту балістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

Повторні вибухи у Києві в ніч проти 29 листопада

"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО. Залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко о 01:00.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого було зафіксовано щонайменше дві швидкісні цілі на Київ. Одразу після цього в столиці було чути дуже гучні вибухи.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли війна в Україні балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
