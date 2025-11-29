Видео
Главная Киев В Киеве прогремели и Днепре прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели и Днепре прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 01:07
Взрывы в Киеве 29 ноября из-за баллистики
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Мощные взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 ноября. Враг запустил по городу баллистику, а также, вероятно, по Днепру.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Повторные взрывы в Киеве в ночь на 29 ноября

"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал Ткаченко в 01:00.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего было зафиксировано по меньшей мере две скоростные цели на Киев. Сразу после этого в столице были слышны очень громкие взрывы.

Кроме того, примерно в 01:05 "Суспільне Новини" написало о взрывах в Днепре. Что стало их причиной, неизвестно, но мониторинговые каналы тоже писали о движении баллистики.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:07 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Київ під ударом балістики, у Дніпрі теж вибухи 29 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа назад в Киеве тоже были слышны взрывы. Тогда враг пытался атаковать столицу дронами, в городе работали силы ПВО.

Кроме того, Тимур Ткаченко писал, что в результате дроновой атаки в Киеве повреждена жилая многоэтажка.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
