Атака РФ на Київ 6 липня: ДСНС завершила ліквідацію наслідків

Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яка сталася 6 липня. Аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю закінчені. Внаслідок ворожого удару загинули 19 людей, ще 61 людина дістала поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС у вівторок, 7 липня.

Руйнування внаслідок удару РФ по Києву 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях

У ДСНС зазначили, що рятувальники завершили роботи на всіх локаціях, які постраждали внаслідок російської атаки. Фахівці демонтували аварійні конструкції, розчистили території та вивезли будівельне сміття.

Найбільший обсяг робіт виконали у Подільському районі столиці, де демонтували та вивезли 1 580 кубічних метрів будівельного сміття.

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучили 394 рятувальників і 95 одиниць техніки ДСНС. На всіх пошкоджених локаціях демонтували аварійні конструкції, вивезли понад 1,5 тисячі тонн будівельного сміття та очистили будівельні конструкції на площі близько 305 квадратних метрів.

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За даними ДСНС, внаслідок російського удару по Києву загинули 19 людей, ще 61 людина постраждала.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Генштаб ЗСУ заявив, що об'єкт у Вишневому на Київщині, де після російської атаки сталася повторна детонація, не перебуває у підпорядкуванні української армії. У відомстві також нагадали, що розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поблизу житлової забудови заборонено. Через загрозу повторної детонації у Вишневому раніше евакуювали майже 500 жителів.

Новини.LIVE також писали, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київській області 6 липня зросла до дев'яти. У лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час ворожої атаки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.