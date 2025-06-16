Вибухи в Києві ввечері 16 червня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 16 червня. Наразі повітряну тривогу оголошено в декількох областях України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Києві 16 червня

Інформація про вибухи в столиці зʼявилася близько 21:27.

Допис про вибухи в Києві. Фото: скриншот

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що над столицею російський безпілотник.

"Може бути гучно! На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України", — зауважив він.

Він закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками.

Відомо, що через російський обстріл було пошкоджено торгівельні павільйони у Дарницькому районі.