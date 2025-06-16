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Головна Київ У Києві пролунали вибухи — яка небезпека

У Києві пролунали вибухи — яка небезпека

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Дата публікації: 16 червня 2025 21:31
Вибухи в Києві ввечері 16 червня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Вибухи в Києві 16 червня

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 16 червня. Наразі повітряну тривогу оголошено в декількох областях України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Києві 16 червня

Інформація про вибухи в столиці зʼявилася близько 21:27.

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Допис про вибухи в Києві. Фото: скриншот

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що над столицею російський безпілотник. 

"Може бути гучно! На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України", — зауважив він.

Він закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 16 червня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. 

Відомо, що через російський обстріл було пошкоджено торгівельні павільйони у Дарницькому районі.

Київ війна вибух обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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