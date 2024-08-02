Київтеплоенерго звинуватили у махінаціях з цінами на обладнання для ТЕЦ — у КМДА відреагували

Працівники Київтеплоенерго виконують ремонтні роботи. Фото: Kyivcity.gov.ua

Правоохоронці звинуватили комунальне підприємство "Київтеплоенерго" у завищенны цін на обладнання для однієї із ТЕЦ. Влада Києва заявляє, що обладнання отримали безплатно.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 2 серпня.

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Столична влада зазначає, що обладнання, необхідне для капітального ремонту на одній із ТЕЦ, було отримане підприємством "Київтеплоенерго" безплатно, у вигляді гуманітарної допомоги.

"Незрозуміло, про яке завищення цін та в рамках якої закупівлі може йтися", — йдеться у повідомленні КМДА.

Там додали, що усі закупівлі комунальне підприємство здійснює через систему "Prozorro".

"Замовник не може впливати на вартість обладнання чи робіт", — наголосили у держадміністрації.

Крім того, київська влада скаржиться на те, попри наведену вище інформацію, поліція проводить обшуки на стратегічних енергетичних об'єктах у межах кримінального провадження.

Також у КМДА нагадали про тиск з боку правоохоронців на Київтеплоенерго у минулому, що перешкоджало закупівлі критично необхідних товарів та послуг.

"Дії правоохоронців вже призвели до того, що лише з початку 2024 року не відбулось понад 220 оголошених "Київтеплоенерго" тендерів. Частина з яких — у зв’язку з відмовою контрагентів брати участь у торгах, побоюючись стати фігурантами надуманих кримінальних справ", — підсумували у КМДА.