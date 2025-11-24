Відео
Головна Київ Понад 10 тисяч іграшок — чим вразить цьогорічна ялинка у Києві

Понад 10 тисяч іграшок — чим вразить цьогорічна ялинка у Києві

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 09:10
Оновлено: 09:10
Новорічна ялинка у Києві — коли відкриття
Новорічна ялинка у Києві 2024 року. Фото: Новини.LIVE

У Києві цьогорічну головну ялинку країни прикрасять понад 10 тисячами іграшок, а долучитися до цього зможуть усі охочі містяни та гості столиці. За попередніми планами, святкову ялинку "Подих століть" можуть відкрити вже 4 грудня.

Про це в ефірі "Київського часу" розповів директор компанії Folk Ukraine, яка займається установленням ялинки у Києві.

Читайте також:

Головна ялинка у Києві — як прикрашатимуть та коли відкриття

Директор компанії Folk Ukraine, яка займається установленням ялинки у Києві, розповів, що цьогоріч головну ялинку України прикрасять понад 10 тисячами іграшок.

Він зазначив, що долучитися до прикрашання зможуть як жителі, так і гості столиці.

За словами Добруцького, ялинка матиме назву "Подих століть" та буде у стилі Софії Київської.

Крім того, він додав, що ялинку, можливо, відкриють вже 4 грудня, а не 6 грудня, як повідомлялося раніше.

"Цього року ялинка буде називатися "Подих століть". Ми брали не блискучі іграшки, вона буде як відтінок минулого, не яскраві фарби. Буде спокійно, душевно.

Цьогоріч ми пробуємо долучити громадян, які можуть прийти й на всі гілочки ялинки почепити іграшки та гірлянди. Ми їх будемо пригощати чаєм з трав та гілок вишні. Як настануть кращі часи, ми знову повернемося до гарних, великих ялинок. Цьогоріч ялинка це половина від тих, які ми завжди робили. Раніше ялинки наші були не менше 33 метрів", — розповів директор компанії Folk Ukraine.

Нагадаємо, що головну ялинку країни за традицією встановлять на Софійській площі. Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію — це візьмуть на себе меценати.

Раніше ми інформували, коли у Києві встановлять головну ялинку країни.

Також ми розповідали, якою буде головна новорічна ялинка України у 2025 році.

Київ Новий рік Різдво новорічна ялинка святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
