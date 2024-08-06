Обстріл Києва 6 серпня — уламки ракети впали в одному із районів столиці

Нічна атака на Київ — Кличко повідомив, куди впали уламки ракети
6 серпня 2024 11:08
Російський удар знищив автівку. Ілюстративне фото: Нацполіція
У ніч на вівторок, 6 серпня, російські війська намагались атакувати Київ. Уламки ракети впали в одному з районів столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
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За словами мера Києва, уламки ракети впали на стоянку для автомобілів.
"Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці", — йдеться у повідомленні.
Кличко додав, що пожежі не було.
Також не було і пошкоджень будинків.
"Загоряння внаслідок падіння уламків не було. Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено", — підсумував мер столиці.
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