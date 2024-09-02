Удар по Києву 2 вересня — у ДСНС показали наслідки

Рятувальники ліквідують наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС України

Сьогодні росіяни атакували місто Київ. Рятувальники працювали в Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах, де постраждали троє людей, одну з яких госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у понеділок, 2 вересня.

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Вранці 2 вересня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки у кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та автомобілів.

Рятувальники під час наслідків ворожої атаки. Фото: ДСНС України

"Сьогодні вранці мешканці Києва вкотре прокинулися під звуки вибухів. На цих кадрах робота столичних рятувальників під час ліквідації наслідків чергової російської атаки", — йдеться в повідомленні.

Рятувальні служби під час атаки Київ. Фото: ДСНС України

У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали у трьох районах Києва: Святошинському, Голосіївському та Шевченківському.

Рятувальники під час ліквідації наслідків. Фото: ДСНС України

Повідомляється, що серед постраждалих троє людей, одну особу було госпіталізовано для надання медичної допомоги.