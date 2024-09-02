Удар по Києву 2 вересня — у ДСНС показали наслідки

Масована атака на Київ — у ДСНС оприлюднили кадри з ліквідації наслідків
Сьогодні росіяни атакували місто Київ. Рятувальники працювали в Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах, де постраждали троє людей, одну з яких госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у понеділок, 2 вересня.
Атака на Київ 2 вересня
Вранці 2 вересня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки у кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та автомобілів.
"Сьогодні вранці мешканці Києва вкотре прокинулися під звуки вибухів. На цих кадрах робота столичних рятувальників під час ліквідації наслідків чергової російської атаки", — йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали у трьох районах Києва: Святошинському, Голосіївському та Шевченківському.
Повідомляється, що серед постраждалих троє людей, одну особу було госпіталізовано для надання медичної допомоги.
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