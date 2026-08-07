У Києві сталися сутички через вирубку парку на Теремках для нової тепломережі: репортаж

Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Голосіївському районі Києва виник конфлікт через вирубку дерев у парковій зоні на Теремках, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві жителі намагаються перешкодити роботам, а між протестувальниками та правоохоронцями вже сталися сутички.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

На Теремках протестують проти вирубки парку

За словами активістів, для реалізації проєкту планують знести понад 600 дерев і близько 70 кущів. Водночас пересадити, за їхніми даними, можливо лише 56 дерев. Мешканці наполягають, що теплотрасу можна прокласти вздовж вулиці Теремківської, не знищуючи значну частину парку.

Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

У Київській міській державній адміністрації пояснюють, що нова тепломережа необхідна як резервне джерело теплопостачання для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 на випадок пошкодження ТЕЦ-5 внаслідок російських атак.

Активісти у парку. Фото: Новини.LIVE

За даними міської влади, без резервної магістралі взимку без тепла можуть залишитися понад 280 будівель, серед яких житлові будинки, школи, дитячі садки та медичні заклади.

Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE

У КМДА запевняють, що після завершення будівництва територію впорядкують і компенсують втрати новими насадженнями.

Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE

Водночас активісти вимагають оприлюднити проєктну документацію, провести незалежну експертизу та розглянути альтернативний маршрут прокладання теплотраси, який дозволить зберегти парк.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 серпня в Оболонському районі Києва сталося аварійне відключення електроенергії, через що частина споживачів тимчасово залишилася без світла.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що План стійкості Києва наразі виконаний лише на 20%. За його словами, найбільше відставання спостерігається у сфері теплопостачання, яка залишається одним із найпроблемніших напрямків підготовки столиці.