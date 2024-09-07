Нічна атака на Київ — уламки безпілотника впали біля Верховної Ради

Уламок "Шахеда" біля Верховної Ради. Фото: ВРУ

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ дронами. Уламки безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради України, пошкоджень не виявлено.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у Telegram.

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У ніч проти 7 вересня російські військові атакували територію України дронами. За даними Ради, цієї ночі уламки збитого дрона-камікадзе впали біля входу до парламенту.

Падіння уламків біля Ради. Фото: ВРУ

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України", — йдеться в повідомленні.

Уламок від російського безпілотника біля ВРУ. Фото: ВРУ

Повідомляється, що пошкоджень на місцевості падіння уламків не виявлено.

Біля Верховної Ради впали уламки ворожого дрона. Фото: ВРУ

Нагадаємо, під час сьогоднішньої нічної атаки на Київ сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Загальна кількість цілей, які хотіли обстріляти Україну, досягла до 67 безпілотників.

У КМВА повідомляли, що у Києві після атаки ударних БпЛА зафіксували падіння уламків на території житлового будинку. Також залишки "Шахеда" впали на території дошкільного закладу.