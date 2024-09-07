Нічна атака на Київ — уламки безпілотника впали біля Верховної Ради

Уламки російського безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради
Сьогодні вночі російські військові атакували Київ дронами. Уламки безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради України, пошкоджень не виявлено.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у Telegram.
Атака на Київ 7 вересня
У ніч проти 7 вересня російські військові атакували територію України дронами. За даними Ради, цієї ночі уламки збитого дрона-камікадзе впали біля входу до парламенту.
"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що пошкоджень на місцевості падіння уламків не виявлено.
Нагадаємо, під час сьогоднішньої нічної атаки на Київ сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Загальна кількість цілей, які хотіли обстріляти Україну, досягла до 67 безпілотників.
У КМВА повідомляли, що у Києві після атаки ударних БпЛА зафіксували падіння уламків на території житлового будинку. Також залишки "Шахеда" впали на території дошкільного закладу.
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