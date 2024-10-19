Повітряна тривога у Києві 19 жовтня 2024 року

Іранський дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві та інших областях України оголосили ввечері, 19 жовтня. Її причиною стали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога в Києві 19 жовтня

"Повітряна тривога в місті Київ", — повідомляє о 23:37 моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Перед цим, о 23:34, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для Києва існує загроза застосування ударних БпЛА.

"До відбою загрози активності БпЛА, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", — написали військові.

Вже о 23:41 інформацію підтвердили і в Telegram Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:42 сигнал повітряної тривоги триває як в Києві, так і в більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Києві було чути вибухи. Вони були під час повітряної тривоги, оскільки по ворожим дронам працювали сили ППО.

Також ми писали, що сьогодні росіяни задіяли для атаки на Україну нові БпЛА. Зокрема, безпілотники, що відрізняються від уже звичних українцям "шахедів", помітили над Києвом.