У Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 липня. Ворог вдарив по столицю балістикою і, ймовірно, на Дніпро теж летіли ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 30 липня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 01:08.

Водночас Повітряні сили фіксували в напрямку Києва ракети, після чого приблизно о 01:10 в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Окрім того, військові писали, що зафіксовано ракети у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Після цього низка місцевих пабліків теж писали про вибухи у цих містах.

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