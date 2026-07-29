Атака РФ по Київщині 24 липня: кількість загиблих зросла до 12

Наслідки удару РФ по Київщині 24 липня. Фото: Прокуратура України

У лікарні помер 20-річний хлопець, який отримав тяжкі поранення внаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

На Київщині зросла кількість загиблих через атаку РФ

За інформацією Офісу генерального прокурора, 20-річний постраждалий помер у медичному закладі через важкі травми, отримані під час російського удару по Київській області.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки 24 липня зросла до 12 людей.

В Офісі генерального прокурора висловили співчуття родинам та близьким загиблих.

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Наразі правоохоронці продовжують документувати наслідки російського обстрілу та встановлювати всі обставини трагедії.

Допис Офісу Генерального прокурора. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що після російської атаки на виставку озброєння у Київській області, внаслідок якої загинули та постраждали люди, в Україні знову почали обговорювати доцільність проведення масових заходів під час війни. Водночас законодавство не передбачає прямої заборони на їх організацію, а система відповідальності за недотримання встановлених обмежень наразі має прогалини.

Новини.LIVE інформували, що суд визначив запобіжний захід для Василя Гончарука — організатора виставки військової техніки на Київщині, яка потрапила під російський удар. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Арешт відбувся прямо в залі суду одразу після оголошення рішення.