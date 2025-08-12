Відео
Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:40
Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Українська правда

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, пізно ввечері 12 серпня. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві та областях 12 ввечері

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що існує загроза застосування балістичного озброєння. Пізніше військові додали, що зафіксували швидкісну ціль на Кременчук.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через балістику - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що в ніч проти 12 серпня у Києві та областях теж була тривога. Причиною теж стала балістики.

Також ми писали, тривога в столиці була в ніч проти 8 серпня. Тоді сигнал пролунав через загрозу застосування дронів.

Київ обстріли війна в Україні Росія ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
