Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через балістику

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, пізно ввечері 12 серпня. Причиною сигналу стала загроза балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях 12 ввечері
"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що існує загроза застосування балістичного озброєння. Пізніше військові додали, що зафіксували швидкісну ціль на Кременчук.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 12 серпня у Києві та областях теж була тривога. Причиною теж стала балістики.
Також ми писали, тривога в столиці була в ніч проти 8 серпня. Тоді сигнал пролунав через загрозу застосування дронів.
Читайте Новини.LIVE!